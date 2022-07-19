Суд продлил арест ректору КФУ Гафурову

Короткая ссылка
Басманный суд Москвы продлил арест ректору Казанского федерального университета (КФУ) Ильшату Гафурову, обвиняемому по делу о заказном убийстве.
Суд продлил арест ректору КФУ Гафурову
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гафурова И.Р. по делу, возбуждённому по ч. 2 cт. 105 УК России, на срок до 25 октября», — приводит сообщение ТАСС.

22 декабря Басманный суд Москвы санкционировал арест Гафурова.

Он проходит в качестве обвиняемого в деле об убийстве по найму (ч. 2. ст. 105 УК России).

В ОНК заявили, что Гафуров не признаёт вину по делу об убийстве по найму.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить