Суд продлил арест ректору КФУ Гафурову

Басманный суд Москвы продлил арест ректору Казанского федерального университета (КФУ) Ильшату Гафурову, обвиняемому по делу о заказном убийстве.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гафурова И.Р. по делу, возбуждённому по ч. 2 cт. 105 УК России, на срок до 25 октября», — приводит сообщение ТАСС.

22 декабря Басманный суд Москвы санкционировал арест Гафурова.

Он проходит в качестве обвиняемого в деле об убийстве по найму (ч. 2. ст. 105 УК России).

В ОНК заявили, что Гафуров не признаёт вину по делу об убийстве по найму.