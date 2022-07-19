Суд продлил арест ректору КФУ Гафурову
- РИА Новости
Об этом сообщили в пресс-службе суда.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гафурова И.Р. по делу, возбуждённому по ч. 2 cт. 105 УК России, на срок до 25 октября», — приводит сообщение ТАСС.
22 декабря Басманный суд Москвы санкционировал арест Гафурова.
Он проходит в качестве обвиняемого в деле об убийстве по найму (ч. 2. ст. 105 УК России).
В ОНК заявили, что Гафуров не признаёт вину по делу об убийстве по найму.