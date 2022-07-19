В Прикамье выявили 75 новых случаев COVID-19 за сутки

Согласно данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 75 новых случаев COVID-19.

Среди инфицированных 21 человек в возрасте 60 лет и старше, сообщает kp.ru.

Общее число инфицированных достигло 372 523.

Наряду с этим прирост заболеваемости фиксируют в Астраханской области, где накануне выявили 100 случаев заболевания, тогда как днём ранее это был 91 случай. Об этом пишет mk.ru.

За всё время в регионе заболели 118 785 жителей.

За сутки госпитализировали 42 пациента, выздоровели пять человек. От осложнений, вызванных COVID-19, умер один больной.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о выявлении в Москве пяти случаев подвида COVID-19 «кентавр».