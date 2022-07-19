В Прикамье выявили 75 новых случаев COVID-19 за сутки
- РИА Новости
Среди инфицированных 21 человек в возрасте 60 лет и старше, сообщает kp.ru.
Общее число инфицированных достигло 372 523.
Наряду с этим прирост заболеваемости фиксируют в Астраханской области, где накануне выявили 100 случаев заболевания, тогда как днём ранее это был 91 случай. Об этом пишет mk.ru.
За всё время в регионе заболели 118 785 жителей.
За сутки госпитализировали 42 пациента, выздоровели пять человек. От осложнений, вызванных COVID-19, умер один больной.
Ранее Роспотребнадзор сообщил о выявлении в Москве пяти случаев подвида COVID-19 «кентавр».