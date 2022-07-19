Эксперты рассказали, как научить ребёнка засыпать самостоятельно

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Руководитель Центра детского сна и развития BabySleep Елена Мурадова и главный врач по педиатрии медицинского центра «Андреевские больницы — НЕБОЛИТ» Ксения Шакарян рассказали, как научить ребёнка засыпать самостоятельно.
Эксперты рассказали, как научить ребёнка засыпать самостоятельно
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В беседе с «Газетой.Ru» Мурадова рассказала, что у маленьких детей формируются ассоциации на засыпание, без которых они потом не могут уснуть.

Шакарян добавила, что самостоятельному сну может мешать неправильно сформированный режим засыпания и неподходящие условия для сна.

Она добавила, что подготовка к самостоятельному засыпанию начинается с самого рождения человека.

«Не обязательно терпеть постоянный недосып и капризы малыша, месяцами или даже годами ждать, когда он «перерастёт» проблему частых ночных пробуждений. Уже с первых месяцев рождения можно создавать условия для самостоятельного засыпания», — рассказала Елена Мурадова.

По мнению специалистов, важно соблюдать режим и ритуалы перед сном.

Педиатр Шакарян посоветовала начинать готовиться ко сну за два часа — исключить шумные игры и просмотр мультфильмов. Важно избегать просмотра телевизора и даже его работы в фоновом режиме.

«Настроить ребёнка на сон помогут расслабляющие действия: погладить, рассказать сказку, включить белый шум. Когда ребёнок успокоился и начал закрывать глазки, дайте ему возможность уснуть без вашей помощи. Постепенно новый способ засыпания станет привычным», — порекомендовала Мурадова.

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