Невролог Гехт перечислила факторы, негативное влияющие на работу мозга

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Профессор-невролог, директор Научно-практического психоневрологического центра имени З.П. Соловьева, член-корреспондент РАН Алла Гехт перечислила факторы, негативно влияющие на работу человеческого мозга.
Невролог Гехт перечислила факторы, негативное влияющие на работу мозга
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В беседе с НСН она отметила, что это в том числе стресс, курение, алкоголь и загрязнение окружающей среды. Они повышают риск возникновения серьёзных соматических, неврологических и психических заболеваний.

Также она рассказала, что влияет на работу мозга положительно.

«На работу мозга позитивно влияет общение с близкими, с друзьями, чтение, образование, здоровый образ жизни и физическая нагрузка. Как ни странно, но, например, ходьба имеет чёткую взаимосвязь с функционированием определённых систем мозга. Сам настрой на позитив влияет на работу мозга. Недаром мы говорим о том, что слово материально: это действительно так», — отметила невролог.

Ранее в беседе с «Москвой 24» нутрициолог Евгений Арзамасцев предупредил о последствиях отказа от завтрака.

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