Невролог Гехт перечислила факторы, негативное влияющие на работу мозга
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В беседе с НСН она отметила, что это в том числе стресс, курение, алкоголь и загрязнение окружающей среды. Они повышают риск возникновения серьёзных соматических, неврологических и психических заболеваний.
Также она рассказала, что влияет на работу мозга положительно.
«На работу мозга позитивно влияет общение с близкими, с друзьями, чтение, образование, здоровый образ жизни и физическая нагрузка. Как ни странно, но, например, ходьба имеет чёткую взаимосвязь с функционированием определённых систем мозга. Сам настрой на позитив влияет на работу мозга. Недаром мы говорим о том, что слово материально: это действительно так», — отметила невролог.
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