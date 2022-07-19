В Татарстане подтвердили 39 новых случаев COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает «Реальное время».
Общее число заболевших достигло 153 327, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.
За сутки госпитализировали 39 пациентов с COVID-19, выздоровели при этом 72 человека. Летальных случаев за минувшие сутки не зарегистрировано.
Наряду с этим стало известно, что за прошедшие 24 часа коронавирус подтвердили у 521 человека в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает агентство «Невские новости».
Выздоровели 430 горожан за сутки, 84 пациента госпитализированы. Пятеро от последствий заболевания скончались.
Ранее Роспотребнадзор сообщил о выявлении в Москве пяти случаев подвида COVID-19 «кентавр».