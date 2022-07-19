Врач Андрианова заявила, что витамином D невозможно запастись летом на год вперёд

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Врач-терапевт и эксперт компании Liposomal Vitamins Наталия Андрианова развенчала миф о том, что запас питательных веществ организму нужно пополнять только в холодное время года.
Врач Андрианова заявила, что витамином D невозможно запастись летом на год вперёд
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Она отметила, что организму требуется одинаковое количество витаминов и микроэлементов вне зависимости от времени года, а довольно скудный или состоящий из фастфуда рацион современного человека не позволяет получить необходимое.

«Несмотря на то что летом действительно много свежих продуктов, приём витаминов остаётся актуальным», — сказала врач в беседе с «Газетой.Ru».

Андрианова также опровергла заблуждение, что витаминами якобы можно запастись на год вперёд благодаря свежим фруктам, ягодам и овощам, которые летом доступнее.

«Фрукты и овощи, которых летом в избытке, действительно содержат различные витамины, однако это не значит, что такого количества будет достаточно для потребностей организма. Либо придётся потреблять фрукты и овощи килограммами», — пояснила врач.

По её словам, получаемые из натуральных источников витамины быстро выводятся из организма, а потому их запас нужно пополнять постоянно, а не «откладывать».

То же самое касается витамина D — даже летом его не всегда хватает из солнца.

Ранее невролог, врач-рефлексотерапевт высшей категории Игорь Орлов назвал симптомы нехватки витамина D.

У взрослых это могут быть частые простудные заболевания, состояние хронической усталости, хроническая боль в костях, перепады настроения, медленное заживление ран, выпадение волос, беспокойный сон.

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