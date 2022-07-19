Более 600 выпускников Подмосковья сдали ЕГЭ на 100 баллов

В Подмосковье 681 школьник набрал 100 баллов на ЕГЭ, ещё 46 выпускников сдали экзамены на высшую отметку сразу по двум предметам, заявили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

«Выпускники, набравшие 100 баллов по двум и более предметам, получат 100 тыс. рублей, а педагоги, подготовившие двух и более 100-балльников, — по 150 тыс.», — приводит riamo.ru сообщение вице-губернатора Московской области Ирины Каклюгиной.

Самые высокие баллы школьники получили по русскому языку и литературе.

Один выпускник из Подмосковья в этом году набрал 300 баллов на ЕГЭ.

Ранее сообщалось, что в регионе 45 выпускников, набравших 100 баллов по нескольким предметам на ЕГЭ, получат финансовое поощрение.

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