Психолог Полянова рассказала, как помочь ребёнку во время поступления в вуз

Психолог, психоаналитик, кандидат социологических наук Людмила Полянова рассказала, как помочь ребёнку во время поступления в вуз.

В беседе с изданием Pravda.Ru она заявила, что основное дело уже сделано — дети сдали ЕГЭ.

«Родители не должны транслировать детям, что если он не сдал на ту оценку, которую ожидали родители, не поступил, то мир рухнет. Мир не рухнет», — отметила эксперт.

По её словам, давление на детей может негативно отразиться на результатах экзаменов.

«Если ребёнок уверен, что родитель его примет в любом состоянии с любыми результатами, тогда результаты будут хорошие», — пояснила она.

Ранее заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов в беседе с НСН высказался о качествах современных абитуриентов.