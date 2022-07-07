Психолог Полянова рассказала, как помочь ребёнку во время поступления в вуз
- РИА Новости
В беседе с изданием Pravda.Ru она заявила, что основное дело уже сделано — дети сдали ЕГЭ.
«Родители не должны транслировать детям, что если он не сдал на ту оценку, которую ожидали родители, не поступил, то мир рухнет. Мир не рухнет», — отметила эксперт.
По её словам, давление на детей может негативно отразиться на результатах экзаменов.
«Если ребёнок уверен, что родитель его примет в любом состоянии с любыми результатами, тогда результаты будут хорошие», — пояснила она.
Ранее заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов в беседе с НСН высказался о качествах современных абитуриентов.