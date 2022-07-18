Более 40 подмосковных выпускников поощрят финансово за высокие результаты на ЕГЭ

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В Подмосковье 45 выпускников, набравших 100 баллов по нескольким предметам на ЕГЭ, получат финансовое поощрение.
Более 40 подмосковных выпускников поощрят финансово за высокие результаты на ЕГЭ
  • РИА Новости
  • © Виталий Аньков

Об этом сообщает телеканал «360».

В Подмосковье 670 выпускников получили 100 баллов за ЕГЭ, из них 45 — одновременно по нескольким предметам.

«Больше всего 100-балльников по русскому языку и литературе — суммарно 448 человек. Также по сравнению с прошлым годом улучшились показатели по английскому языку и профильной математике», — рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Ранее выпускница Кировского физико-математического лицея Алёна Микрюкова в беседе с progorod43 рассказала, как сдала три предмета на ЕГЭ на 300 баллов.

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