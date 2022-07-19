Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Россия добьётся всех поставленных целей на Украине.

«Профессиональные оружейные воры в США и на Украине как следует набьют свои карманы. У террористов и радикалов будет больше смертоносных типов военной техники. Россия же добьётся всех поставленных целей. И будет мир. На наших условиях», — написал Медведев в Telegram-канале.

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что в случае возобновления переговоров Москвы с Киевом условия будут иные. Он также отметил, что Россия не видит заинтересованности Украины и её западных партнёров в возобновлении российско-украинских переговоров.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что киевский режим вновь подтвердил, что не желает переговоров с Россией, он сам отказался от них.