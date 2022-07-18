Врач Тихомирова рассказала, почему хочется есть на ночь

Врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиники» Елена Тихомирова рассказала, почему хочется есть на ночь.

«В идеале от этой вредной привычки нужно избавиться раз и навсегда и запретить себе есть на ночь. В ночное время мы не испытываем физического голода. В такое время возникает скорее психологический голод или из-за неудовлетворённости прожитым днём появляется желание «заесть» и так далее», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, чтобы не есть на ночь, необходимо проявлять сбалансированность в предыдущем дне.

Ранее кандидат биологических наук Наталья Половодова, заместитель главного врача Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, в разговоре с URA.RU рассказала, что переизбыток ягод в рационе может привести к набору веса.