Кардиолог Серебрянский рассказал, какой пульс считается опасным

Кардиолог, заслуженный врач России Юрий Серебрянский рассказал, какой пульс считается опасным.

В беседе с сайтом «Москва 24» он заявил, что это показатель ниже 60 ударов, или брадикардия, и показатель выше 90 ударов, или тахикардия.

«При выявлении низкого пульса необходимо провести исследование. Если выявляются паузы с его остановкой или аритмия, скажем, мерцательная, или это снижение произошло на фоне лекарств, всегда надо разбираться. Потому что может стоять вопрос об установке электрокардиостимулятора», — отметил Серебрянский.

По его словам, пульс выше 90 ударов может свидетельствовать о наджелудочковой тахикардии, которая может перейти в мерцательную аритмию.

Ранее кандидат биологических наук Наталья Половодова, заместитель главного врача Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, в разговоре с URA.RU рассказала, что переизбыток ягод в рационе может привести к набору веса.