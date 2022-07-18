В Оренбургской области зафиксировали 25 случаев COVID-19 за сутки

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В Оренбургской области зафиксировали 25 случаев COVID-19 за последние сутки.
В Оренбургской области зафиксировали 25 случаев COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 217 648 жителей. Выздоровели 212 863 человека, в том числе 16 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Хакасии выявили 17 случаев коронавируса за сутки, передаёт mk.ru. В настоящее время 60 жителей лечатся амбулаторно, 14 — в стационарах.

Общее число заболевших в республике достигло 88 298.

Ранее главный внештатный инфекционист ГМУ Управления делами президента Георгий Сапронов рассказал о различиях постковидного синдрома после разных штаммов коронавируса.

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