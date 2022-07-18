Инфекционист Сапронов отметил различия постковидного синдрома после разных штаммов

Главный внештатный инфекционист ГМУ Управления делами президента Георгий Сапронов рассказал о различиях постковидного синдрома после разных штаммов коронавируса.

В беседе с «Известиями» специалист заявил, что синдром после «дельты» и уханьского штамма проявлялся длительным кашлем, кишечными, сосудистыми, сердечными и кожными проблемами.

«После «омикрона» постковидный синдром выражен чуть меньше», — уточнил Сапронов.

Он также добавил, что в России накоплен достаточный опыт для эффективного лечения коронавируса и его последствий.

Ранее, как сообщало URA.RU, в управлении Роспотребнадзора по ХМАО дали советы по использованию масок.