Инфекционист Сапронов отметил различия постковидного синдрома после разных штаммов
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В беседе с «Известиями» специалист заявил, что синдром после «дельты» и уханьского штамма проявлялся длительным кашлем, кишечными, сосудистыми, сердечными и кожными проблемами.
«После «омикрона» постковидный синдром выражен чуть меньше», — уточнил Сапронов.
Он также добавил, что в России накоплен достаточный опыт для эффективного лечения коронавируса и его последствий.
Ранее, как сообщало URA.RU, в управлении Роспотребнадзора по ХМАО дали советы по использованию масок.