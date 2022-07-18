Аналитик Подберёзкин поддержал увеличение размера стипендий за создание оборонных технологий

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что президент России Владимир Путин увеличил с 500 тыс. до 800 тыс. рублей размер стипендий за создание прорывных оборонных технологий для учёных и конструкторов, технологов и других инженерно-технических работников организаций.

Как отметил специалист, подобные меры для стимулирования развития оборонных технологий можно характеризовать как исключительно позитивные.

«Главным приоритетом в развитии экономики и общества ещё со второй половины прошлого века было развитие технологий», — рассказал Подберёзкин.

По мнению аналитика, чтобы иметь возможность обгонять конкурентов, России необходимо совершать «технологические рывки», которые, однако, стоят достаточно дорого.

«Конечно, можно только приветствовать любые шаги и стимулы в этом направлении», — заключил эксперт.

Ранее Путин увеличил размер стипендий учёным за создание оборонных технологий с 500 тыс. до 800 тыс. рублей.