Аналитик Подберёзкин поддержал увеличение размера стипендий за создание оборонных технологий
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Как отметил специалист, подобные меры для стимулирования развития оборонных технологий можно характеризовать как исключительно позитивные.
«Главным приоритетом в развитии экономики и общества ещё со второй половины прошлого века было развитие технологий», — рассказал Подберёзкин.
По мнению аналитика, чтобы иметь возможность обгонять конкурентов, России необходимо совершать «технологические рывки», которые, однако, стоят достаточно дорого.
«Конечно, можно только приветствовать любые шаги и стимулы в этом направлении», — заключил эксперт.
Ранее Путин увеличил размер стипендий учёным за создание оборонных технологий с 500 тыс. до 800 тыс. рублей.