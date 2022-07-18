Аналитик Подберёзкин поддержал увеличение размера стипендий за создание оборонных технологий

Короткая ссылка
Дарья Ускова
Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что президент России Владимир Путин увеличил с 500 тыс. до 800 тыс. рублей размер стипендий за создание прорывных оборонных технологий для учёных и конструкторов, технологов и других инженерно-технических работников организаций.
Аналитик Подберёзкин поддержал увеличение размера стипендий за создание оборонных технологий
  • Gettyimages.ru
  • © Monty Rakusen

Как отметил специалист, подобные меры для стимулирования развития оборонных технологий можно характеризовать как исключительно позитивные.

«Главным приоритетом в развитии экономики и общества ещё со второй половины прошлого века было развитие технологий», — рассказал Подберёзкин.

По мнению аналитика, чтобы иметь возможность обгонять конкурентов, России необходимо совершать «технологические рывки», которые, однако, стоят достаточно дорого.

«Конечно, можно только приветствовать любые шаги и стимулы в этом направлении», — заключил эксперт.

Ранее Путин увеличил размер стипендий учёным за создание оборонных технологий с 500 тыс. до 800 тыс. рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить