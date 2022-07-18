Мантуров на посту вице-премьера будет курировать промышленность и оборонную отрасль

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Денис Мантуров на посту вице-премьера будет курировать вопросы в сфере промышленности и оборонной отрасли, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Мантуров на посту вице-премьера будет курировать промышленность и оборонную отрасль
  • РИА Новости
  • © Александр Астафьев

«На новой должности вы будете курировать вопросы государственной политики в сфере промышленности, а также выполнение программ развития атомной, ракетно-космической, судостроительной, авиационной, радиоэлектронной и оборонной отраслей», — сказал Мишустин, обращаясь к Мантурову на совещании с вице-премьерами. Его слова приводит Интерфакс.

  • Мантуров на посту вице-премьера будет курировать промышленность и оборонную отрасль

15 июля президент России Владимир Путин назначил Дениса Мантурова на пост вице-премьера — министра промышленности и торговли.

Ранее его кандидатуру поддержала Госдума.

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