В Пермском крае подтвердили 81 случай COVID-19 за сутки

В Пермском крае подтвердили 81 случай COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Заболевшие выявлены на 12 территориях, в том числе в Перми и Березниках.

Общее число заболевших в регионе достигло 372 448.

Также стало известно, что в Омской области зарегистрировали 42 случая коронавируса за минувшие 24 часа, передаёт gorod55.ru со ссылкой на федеральный оперативный штаб. Выздоровели 54 жителя.

На 100 тыс. населения в области фиксируют не более 30 случаев COVID-19.

Ранее главный внештатный инфекционист ГМУ Управления делами президента Георгий Сапронов рассказал о различиях постковидного синдрома после разных штаммов коронавируса.