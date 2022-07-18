В Татарстане зарегистрировали 39 новых случаев COVID-19 за сутки

За минувшие сутки в Татарстане коронавирусную инфекцию выявили у 39 человек.

В общей сложности в республике на 18 июля зарегистрировано 153 288 случаев инфицирования, сообщает «Реальное время».

Госпитализировали с COVID-19 ещё 17 человек. Летальных исходов за 24 часа не было.

Также сайт «Утро.ру» публикует статистику, согласно которой накануне, 17 июля, в Российской Федерации обнаружили 4548 новых заболевших.

В частности, в Москве помощь медиков потребовалась 122 пациентам, в Подмосковье — 39.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области зарегистрировали 69 случаев COVID-19 за сутки.