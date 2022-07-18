В Татарстане зарегистрировали 39 новых случаев COVID-19 за сутки
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В общей сложности в республике на 18 июля зарегистрировано 153 288 случаев инфицирования, сообщает «Реальное время».
Госпитализировали с COVID-19 ещё 17 человек. Летальных исходов за 24 часа не было.
Также сайт «Утро.ру» публикует статистику, согласно которой накануне, 17 июля, в Российской Федерации обнаружили 4548 новых заболевших.
В частности, в Москве помощь медиков потребовалась 122 пациентам, в Подмосковье — 39.
Ранее сообщалось, что в Ленинградской области зарегистрировали 69 случаев COVID-19 за сутки.