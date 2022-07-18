В Ленобласти зарегистрировали 69 случаев COVID-19 за сутки

Короткая ссылка
В Ленинградской области зарегистрировали 69 случаев COVID-19 за последние сутки. Выздоровели 40 жителей.
В Ленобласти зарегистрировали 69 случаев COVID-19 за сутки
  • Gettyimages.ru
  • © vitapix

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на оперштаб.

С начала пандемии коронавирус выявили почти у 190 тыс. жителей региона. Вылечились более 185 тыс. человек.

Также стало известно, что нижегородские власти пока не планируют возвращать требования об обязательном соблюдении масочного режима, передаёт newsnn.ru со ссылкой на региональный государственно-правовой департамент.

«На данный момент реализация такой меры не рассматривается», — сказали в ведомстве.

Ранее главный внештатный инфекционист ГМУ Управления делами президента Георгий Сапронов рассказал о различиях постковидного синдрома после разных штаммов коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить