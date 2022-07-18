В Ленобласти зарегистрировали 69 случаев COVID-19 за сутки

В Ленинградской области зарегистрировали 69 случаев COVID-19 за последние сутки. Выздоровели 40 жителей.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на оперштаб.

С начала пандемии коронавирус выявили почти у 190 тыс. жителей региона. Вылечились более 185 тыс. человек.

Также стало известно, что нижегородские власти пока не планируют возвращать требования об обязательном соблюдении масочного режима, передаёт newsnn.ru со ссылкой на региональный государственно-правовой департамент.

«На данный момент реализация такой меры не рассматривается», — сказали в ведомстве.

Ранее главный внештатный инфекционист ГМУ Управления делами президента Георгий Сапронов рассказал о различиях постковидного синдрома после разных штаммов коронавируса.