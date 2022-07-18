В Татарстане выявили 39 случаев COVID-19 за сутки

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В Татарстане выявили 39 случаев COVID-19 за последние сутки.
В Татарстане выявили 39 случаев COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает «Реальное время».

С начала пандемии в регионе зарегистрировали 153 288 случаев коронавируса. Выздоровели 149 687 жителей.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге подтвердили 517 случаев COVID-19, передают «Невские новости» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. Общее число заболевших в городе достигло 1,5 млн.

Ранее главный внештатный инфекционист ГМУ Управления делами президента Георгий Сапронов рассказал о различиях постковидного синдрома после разных штаммов коронавируса.

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