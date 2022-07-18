Врач Калинкин назвал причины храпа у мужчин и женщин

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Руководитель Центра медицины сна МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Калинкин объяснил, что храп у мужчин и женщин в ряде случаев может быть вызван возрастными изменениями, ожирением или образом жизни.
Врач Калинкин назвал причины храпа у мужчин и женщин
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В среднем считается, что мужчины храпят чаще, чем женщины, — примерно в семь-восемь раз. Это связано со многими факторами, прежде всего, с повышением веса и неправильным образом жизни, рассказал эксперт в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Курение и алкоголь усугубляют проблему храпа. И не только проблему храпа, но и проблему так называемого апноэ сна, то есть остановок дыхания во время сна, которое во многих случаях является клинически значимым, то есть влечёт за собой развитие инфаркта, инсульта и так далее», — уточнил Калинкин.

Говоря о женском храпе, врач отметил, что после менопаузы женщины «очень быстро догоняют мужчин в процентом соотношении».

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.

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