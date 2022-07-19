В России предлагают ввести единую социальную дисконтную карту

Группа депутатов и сенаторов предложила предоставить социально незащищённым категориям граждан единую социальную дисконтную карту, позволяющую получать скидки на товары, лекарственные препараты и услуги. Копия законопроекта об изменениях в закон «О государственной социальной помощи» есть в распоряжении RT.

Его вносят в Госдуму депутаты Леонид Слуцкий, Ярослав Нилов, Алексей Диденко, Дмитрий Свищёв, Борис Пайкин, Сергей Леонов, Станислав Наумов, Владимир Кошелев, Андрей Свинцов, а также сенаторы Иван Абрамов, Елена Афанасьева, Вадим Деньгин, Ирина Кожанова.

«Проект федерального закона «О внесении изменений в федеральный закон «О государственной социальной помощи» направлен на оказание социально незащищённым категориям граждан адресной государственной социальной помощи в виде предоставления им единой социальной дисконтной карты, позволяющей получить скидку на товары, лекарственные препараты и услуги», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы объясняют, что карту предлагается предоставлять проживающим на территории России малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации, гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, инвалидам, родителям, воспитывающим детей-инвалидов, гражданам, достигшим возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Согласно законопроекту, единая социальная дисконтная карта является бессрочной, действует на всей территории России и предоставляется на основании заявления гражданина, имеющего право на её получение.

Порядок предоставления и использования единой социальной дисконтной карты, перечень документов, необходимых для её предоставления, порядок участия партнёров в реализации данной карты устанавливаются правительством. Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2023 года.

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