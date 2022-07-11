В Госдуме предлагают внести изменения в закон о страховых пенсиях

Группа депутатов и сенаторов предложила внести изменения в статью 15 Федерального закона «О страховых пенсиях». Копия законопроекта о внесении изменений есть в распоряжении RT. Его вносят в Госдуму депутаты Леонид Слуцкий, Ярослав Нилов, Алексей Диденко, Дмитрий Свищёв, Аркадий Свистунов, Борис Пайкин, Сергей Леонов, Станислав Наумов, Владимир Кошелев, а также сенаторы Иван Абрамов, Елена Афанасьева, Вадим Деньгин, Ирина Кожанова.

«Законопроектом в целях улучшения пенсионного обеспечения родителей предлагается внести изменения в ст. 15 Федерального закона «О страховых пенсиях», согласно которым коэффициенты за полный календарный год засчитываемого в страховой стаж периода ухода за ребёнком увеличиваются в два раза, то есть 3,6 — в отношении периода ухода за первым ребёнком, 7,2 — за вторым, 10,8 — за третьим или четвёртым ребёнком», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В случае принятия законопроекта за рождение и воспитание четырёх и более детей можно получить 48,6 балла, что в 2022 году составляет 5217,7 рубля.

Предполагается, что поправки к закону могут вступить в силу с 1 января 2023 года.

«Принятие законопроекта позволит повысить пенсионное обеспечение родителей, воспитавших детей, стимулировать рождаемость, то есть улучшить демографическую ситуацию в стране», — говорится в тексте документа.

В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 28 декабря 2013 года №400-ФЗ «О страховых пенсиях» в страховой стаж засчитывается период ухода одного из родителей за каждым ребёнком до достижения им полутора лет, но максимальный период ограничен сроком шесть лет. За данные периоды также начисляются пенсионные коэффициенты (баллы), в которых с 2015 года формируются пенсионные права. При этом учитываются периоды ухода не более чем за четырьмя детьми.

Согласно ч. 12 ст. 15 указанного Федерального закона коэффициент за полный календарный год засчитываемого в страховой стаж периода ухода за каждым ребёнком до достижения им полутора лет составляет: 1,8 — в отношении периода ухода за первым ребёнком, 3,6 — за вторым, 5,4 — за третьим или четвёртым ребёнком. При расчёте страховой пенсии суммируются все годовые пенсионные коэффициенты, в том числе коэффициенты за нестраховые периоды, добавили авторы.

Ранее стало известно, что с 1 июня в России на 10% увеличился размер страховой пенсии. Средняя сумма выплаты по старости неработающим гражданам выросла на 1760 рублей — до 19 360 рублей.

Как подсчитали в Министерстве труда и социальной защиты, индексация должна коснуться около 35 млн человек.