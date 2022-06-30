В ГД предложили увеличить не облагаемую налогом сумму матпомощи для работников

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил увеличить не облагаемую налогом сумму материальной помощи, которую работодатели могут оказать своим сотрудникам. Копия письма на имя вице-премьера Дмитрия Григоренко есть в распоряжении RT.

В обращении законодатель отметил, что одним из видов поддержки работников со стороны работодателей является предоставление материальной помощи.

В то же время, согласно налоговому законодательству, сегодня от уплаты подоходного налога освобождаются только 4 тыс. рублей из данных средств, полученных за налоговый период (календарный год), уточнил парламентарий.

«В качестве принимаемых мер поддержки граждан в условиях существующей экономической обстановки прошу вас рассмотреть возможность увеличения предела освобождаемой от налогообложения суммы материальной помощи, оказываемой работодателями своим работникам, за налоговый период до 15 тыс. рублей, разработав при этом механизм контроля за соблюдением работодателями прав работников на оплату труда», — говорится в обращении.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил о выделении 8 трлн рублей на поддержку экономики.