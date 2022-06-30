В ГД предложили увеличить не облагаемую налогом сумму матпомощи для работников

Короткая ссылка
Дмитрий Рункевич
Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил увеличить не облагаемую налогом сумму материальной помощи, которую работодатели могут оказать своим сотрудникам. Копия письма на имя вице-премьера Дмитрия Григоренко есть в распоряжении RT.
В ГД предложили увеличить не облагаемую налогом сумму матпомощи для работников
  • РИА Новости

В обращении законодатель отметил, что одним из видов поддержки работников со стороны работодателей является предоставление материальной помощи.

В то же время, согласно налоговому законодательству, сегодня от уплаты подоходного налога освобождаются только 4 тыс. рублей из данных средств, полученных за налоговый период (календарный год), уточнил парламентарий.

«В качестве принимаемых мер поддержки граждан в условиях существующей экономической обстановки прошу вас рассмотреть возможность увеличения предела освобождаемой от налогообложения суммы материальной помощи, оказываемой работодателями своим работникам, за налоговый период до 15 тыс. рублей, разработав при этом механизм контроля за соблюдением работодателями прав работников на оплату труда», — говорится в обращении.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил о выделении 8 трлн рублей на поддержку экономики.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить