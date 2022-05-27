Силуанов: Россия запустила на поддержку экономики 8 трлн рублей

Глава российского Минфина Антон Силуанов заявил, что на поддержку экономики страны запустили 8 трлн рублей.

Как сообщает ТАСС, об этом он сказал, выступая перед студентами Финансового университета при правительстве России.

«Деньги на поддержку экономики и граждан тоже нужны. Общий объём так называемого бюджетного стимула, который мы запустили в экономику, — 8 трлн рублей. Огромные средства», — сказал министр.

Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин назвал целью санкций против России разрушение её экономики.