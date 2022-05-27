Силуанов: Россия запустила на поддержку экономики 8 трлн рублей
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Как сообщает ТАСС, об этом он сказал, выступая перед студентами Финансового университета при правительстве России.
«Деньги на поддержку экономики и граждан тоже нужны. Общий объём так называемого бюджетного стимула, который мы запустили в экономику, — 8 трлн рублей. Огромные средства», — сказал министр.
Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин назвал целью санкций против России разрушение её экономики.