Силуанов: Россия запустила на поддержку экономики 8 трлн рублей

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Глава российского Минфина Антон Силуанов заявил, что на поддержку экономики страны запустили 8 трлн рублей.
Силуанов: Россия запустила на поддержку экономики 8 трлн рублей
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Как сообщает ТАСС, об этом он сказал, выступая перед студентами Финансового университета при правительстве России.

«Деньги на поддержку экономики и граждан тоже нужны. Общий объём так называемого бюджетного стимула, который мы запустили в экономику, — 8 трлн рублей. Огромные средства», — сказал министр.

Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин назвал целью санкций против России разрушение её экономики.

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