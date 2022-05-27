Мишустин назвал целью санкций против России разрушение её экономики

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Премьер-министр России Михаил Мишустин прокомментировал антироссийские санкции.
Мишустин назвал целью санкций против России разрушение её экономики
  • РИА Новости
  • © Дмитрий Астахов

«Цели тех, кто вводит санкции против нашей страны, понятны, они их и не скрывают — разрушить нашу экономику, сдержать развитие, нанести ущерб гражданам, «отменить» Россию и всё, что связано с нашей культурой, традициями, всё русское и российское», — цитирует его ТАСС.

Об этом он сказал, выступая перед участниками суперфинала IV конкурса «Лидеры России».

Ранее председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил о провалившихся попытках США и Евросоюза изолировать Россию

По его словам, Соединённые Штаты утратили поддержку большинства в мире. Володин объяснил, что последние голосования, проходившие в Организации Объединённых Наций, показывают, что страны, которые не поддерживают США, представляют большую часть населения планеты.

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