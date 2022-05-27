Володин заявил о провалившихся попытках США и ЕС изолировать Россию
- РИА Новости
Об этом Володин написал в своём Telegram-канале.
По его словам, Соединённые Штаты утратили поддержку большинства в мире. Володин объяснил, что последние голосования, проходившие в Организации Объединённых Наций, показывают, что страны, которые не поддерживают США, представляют большую часть населения планеты.
Также он объяснил, что чаще всего «за принимаемыми в ООН большинством голосов решениями в реальности стоит меньшинство».
Спикер нижней палаты российского парламента считает, что президент США Джо Байден стремится реформировать ООН, чтобы «удержать позиции США».
«Все попытки Вашингтона и Брюсселя изолировать Россию провалились», — заявил Володин.
Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что антироссийские санкции являются попыткой сохранить иллюзию доминирования США и всего Запада в мире.