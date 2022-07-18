Кардиолог Хорошев рассказал о пользе объятий

Сердечно-сосудистый хирург, врач общей практики Владимир Хорошев рассказал, что объятия способствуют выводу шлаков из организма и снижают риск развития гипертонической болезни.

Как рассказал врач в беседе с URA.RU, во время объятий вырабатываются гормоны счастья — эндорфин и окситоцин. Благодаря этому повышается степень доверия к тому, с кем человек обнимается.

«Такие прикосновения уменьшают ощущение тревожности и вызывают отчётливое ощущение удовлетворения. Вырабатывается серотонин, дофамин — это гормоны покоя и уравновешенного состояния. Отсюда уменьшается спазм капилляров. Доступ артериальной крови к тканям и органам увеличивается. Усиливается кислородное снабжение, питание всевозможными минералами и витаминами», — объяснил Хорошев.

Ранее в разговоре с «Известиями» врач-косметолог, дерматолог Ольга Андриянова объяснила, как влюблённость влияет на организм.