Кардиолог Хорошев рассказал о пользе объятий
- Gettyimages.ru
Как рассказал врач в беседе с URA.RU, во время объятий вырабатываются гормоны счастья — эндорфин и окситоцин. Благодаря этому повышается степень доверия к тому, с кем человек обнимается.
«Такие прикосновения уменьшают ощущение тревожности и вызывают отчётливое ощущение удовлетворения. Вырабатывается серотонин, дофамин — это гормоны покоя и уравновешенного состояния. Отсюда уменьшается спазм капилляров. Доступ артериальной крови к тканям и органам увеличивается. Усиливается кислородное снабжение, питание всевозможными минералами и витаминами», — объяснил Хорошев.
Ранее в разговоре с «Известиями» врач-косметолог, дерматолог Ольга Андриянова объяснила, как влюблённость влияет на организм.