Кардиолог Хорошев рассказал о пользе объятий

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Сердечно-сосудистый хирург, врач общей практики Владимир Хорошев рассказал, что объятия способствуют выводу шлаков из организма и снижают риск развития гипертонической болезни.
Кардиолог Хорошев рассказал о пользе объятий
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Как рассказал врач в беседе с URA.RU, во время объятий вырабатываются гормоны счастья — эндорфин и окситоцин. Благодаря этому повышается степень доверия к тому, с кем человек обнимается.

«Такие прикосновения уменьшают ощущение тревожности и вызывают отчётливое ощущение удовлетворения. Вырабатывается серотонин, дофамин — это гормоны покоя и уравновешенного состояния. Отсюда уменьшается спазм капилляров. Доступ артериальной крови к тканям и органам увеличивается. Усиливается кислородное снабжение, питание всевозможными минералами и витаминами», — объяснил Хорошев.

Ранее в разговоре с «Известиями» врач-косметолог, дерматолог Ольга Андриянова объяснила, как влюблённость влияет на организм.

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