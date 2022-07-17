В МЧС заявили об отсутствии выживших в результате крушения вертолёта на Камчатке

Короткая ссылка
В МЧС России заявили, что выживших в результате крушения вертолёта Robinson в Камчатском крае нет.

«Пропавший борт обнаружен попутным вертолётом днём 17 июля в районе перевала Семячкова в 13 км от вулкана Узон. К сожалению, при крушении никто не выжил», — цитирует ведомство ТАСС.

Ранее сообщалось, что вертолёт Robinson под управлением биатлониста Игоря Малиновского пропал на Камчатке. Утром 17 июля губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что спасатели обнаружили обломки коммерческого вертолёта.

Следователи возбудили уголовное дело по факту пропажи вертолёта Robinson в Камчатском крае.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить