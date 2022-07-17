В МЧС заявили об отсутствии выживших в результате крушения вертолёта на Камчатке

В МЧС России заявили, что выживших в результате крушения вертолёта Robinson в Камчатском крае нет.

«Пропавший борт обнаружен попутным вертолётом днём 17 июля в районе перевала Семячкова в 13 км от вулкана Узон. К сожалению, при крушении никто не выжил», — цитирует ведомство ТАСС.

Ранее сообщалось, что вертолёт Robinson под управлением биатлониста Игоря Малиновского пропал на Камчатке. Утром 17 июля губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что спасатели обнаружили обломки коммерческого вертолёта.

Следователи возбудили уголовное дело по факту пропажи вертолёта Robinson в Камчатском крае.