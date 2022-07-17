Губернатор Камчатского края заявил об обнаружении обломков пропавшего вертолёта Robinson
Об этом сообщает РИА Новости.
«Камчатскими спасателями в 13 км южнее вулкана Узон обнаружен сгоревший вертолёт Robinson, который пропал вчера со связи. Вертолёт с двумя пассажирами и пилотом выполнял частный рейс, группа не была зарегистрирована в качестве туристов», — написал он.
Ранее сообщалось, что вертолёт Robinson под управлением биатлониста Игоря Малиновского пропал на Камчатке.
Следователи возбудили уголовное дело по факту пропажи вертолёта Robinson в Камчатском крае.