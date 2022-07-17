Губернатор Камчатского края заявил об обнаружении обломков пропавшего вертолёта Robinson

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил в своём Telegram-канале, что спасатели обнаружили обломки коммерческого вертолёта Robinson, пропавшего ранее в регионе.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Камчатскими спасателями в 13 км южнее вулкана Узон обнаружен сгоревший вертолёт Robinson, который пропал вчера со связи. Вертолёт с двумя пассажирами и пилотом выполнял частный рейс, группа не была зарегистрирована в качестве туристов», — написал он.

Ранее сообщалось, что вертолёт Robinson под управлением биатлониста Игоря Малиновского пропал на Камчатке.

Следователи возбудили уголовное дело по факту пропажи вертолёта Robinson в Камчатском крае.