СК возбудил дело из-за пропажи вертолёта на Камчатке

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Следователи возбудили уголовное дело по факту пропажи вертолёта Robinson в Камчатском крае.
СК возбудил дело из-за пропажи вертолёта на Камчатке
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

«По факту пропажи вертолёта Robinson... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Камчатская транспортная прокуратура начала проверку в связи с пропажей вертолёта Robinson с людьми на борту.

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