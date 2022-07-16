СК возбудил дело из-за пропажи вертолёта на Камчатке

Следователи возбудили уголовное дело по факту пропажи вертолёта Robinson в Камчатском крае.

Об этом сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

«По факту пропажи вертолёта Robinson... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Камчатская транспортная прокуратура начала проверку в связи с пропажей вертолёта Robinson с людьми на борту.