Врач Андросова рассказала, кого чаще всего кусают комары

Короткая ссылка
Заведующая педиатрическим отделением клиники МЕДСИ на Ленинском проспекте Елена Андросова рассказала, кого чаще всего кусают комары.

В беседе с «Праймом» она объяснила, что комар, как правило, выбирает жертву по индивидуальному запаху, исходящему от человека, и по температуре его тела.

По словам врача, комара также может привлекать состав индивидуальной микрофлоры кожи и углекислый газ, выделяемый ею.

Чем выше показатель, тем «привлекательней жертва».

«Микрофлора у всех людей разная, поэтому соотношение «пахучих веществ», производимых микробами, у людей различается, и общий запах тоже будет различным», — объяснила Андросова.

Врач также обратила внимание на существование научного исследования, согласно которому комаров определённого вида больше привлекают обладатели I группы крови.

Ранее в разговоре с «Москвой 24» научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский назвал признаки развития инфекции после укуса клеща.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить