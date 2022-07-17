Врач Андросова рассказала, кого чаще всего кусают комары

Заведующая педиатрическим отделением клиники МЕДСИ на Ленинском проспекте Елена Андросова рассказала, кого чаще всего кусают комары.

В беседе с «Праймом» она объяснила, что комар, как правило, выбирает жертву по индивидуальному запаху, исходящему от человека, и по температуре его тела.

По словам врача, комара также может привлекать состав индивидуальной микрофлоры кожи и углекислый газ, выделяемый ею.

Чем выше показатель, тем «привлекательней жертва».

«Микрофлора у всех людей разная, поэтому соотношение «пахучих веществ», производимых микробами, у людей различается, и общий запах тоже будет различным», — объяснила Андросова.

Врач также обратила внимание на существование научного исследования, согласно которому комаров определённого вида больше привлекают обладатели I группы крови.

Ранее в разговоре с «Москвой 24» научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский назвал признаки развития инфекции после укуса клеща.