На Камчатке пропал вертолёт Robinson, на борту которого, предварительно, находятся три человека.

Об этом ТАСС сообщили в авиаслужбах.

«Вертолёт вылетел из долины Узон и следовал, по предварительным данным, в село Мильково. В установленное время он не вышел на связь. Предварительно, на его борту находятся три человека», — сказал собеседник.

Ранее в Хакасии сообщили, что пропал со связи частный вертолёт Robinson. Позднее он подал сигнал бедствия в автоматическом режиме в Таштыпском районе.

Летательный аппарат был найден спасателями в положении на боку, хвостовая часть находилась в реке.