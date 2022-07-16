На Камчатке пропал вертолёт Robinson

Короткая ссылка
На Камчатке пропал вертолёт Robinson, на борту которого, предварительно, находятся три человека.
На Камчатке пропал вертолёт Robinson
  • Gettyimages.ru

Об этом ТАСС сообщили в авиаслужбах.

«Вертолёт вылетел из долины Узон и следовал, по предварительным данным, в село Мильково. В установленное время он не вышел на связь. Предварительно, на его борту находятся три человека», — сказал собеседник.

Ранее в Хакасии сообщили, что пропал со связи частный вертолёт Robinson. Позднее он подал сигнал бедствия в автоматическом режиме в Таштыпском районе.

Летательный аппарат был найден спасателями в положении на боку, хвостовая часть находилась в реке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить