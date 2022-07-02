В Хакасии сообщили о пропаже частного вертолёта Robinson

Частный вертолёт Robinson пропал в Хакасии, следует из заявления единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС).

«Вертолёт Robinson, принадлежащий частному лицу, пропал со связи, а позднее подал сигнал бедствия в автоматическом режиме в Таштыпском районе», — приводит сообщение Интерфакс.

Данных о судьбе экипажа нет.

Ранее сообщалось, что пропавший 21 июня самолёт Ан-2 найден на склоне горы в Кобяйском улусе в Якутии.

Пресс-служба Восточного МСУТ СК России заявила, что в регионе обнаружили выжившего в результате крушения. Он рассказал, как провёл десять дней в тайге до прибытия спасателей.