В Хакасии сообщили о пропаже частного вертолёта Robinson
- РИА Новости
«Вертолёт Robinson, принадлежащий частному лицу, пропал со связи, а позднее подал сигнал бедствия в автоматическом режиме в Таштыпском районе», — приводит сообщение Интерфакс.
Данных о судьбе экипажа нет.
Ранее сообщалось, что пропавший 21 июня самолёт Ан-2 найден на склоне горы в Кобяйском улусе в Якутии.
Пресс-служба Восточного МСУТ СК России заявила, что в регионе обнаружили выжившего в результате крушения. Он рассказал, как провёл десять дней в тайге до прибытия спасателей.