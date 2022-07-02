Выживший при крушении Ан-2 в Якутии рассказал о своей борьбе за жизнь в течение 10 дней

Выживший при крушении Ан-2 в Кобяйском районе Якутии Павел Кривошапкин рассказал, как провёл десять дней в тайге до прибытия спасателей.

В беседе с телеканалом «Звезда» он рассказал, что после крушения несколько часов находился у места авиакатастрофы, оттуда он увидел избушку. По его словам, к ней пришлось идти несколько дней.

«Я сидел там полдня рядом, часа три, наверное, не помню. Потом спустился к речке, а там следы были. Тропинка зимняя от оленевода, пришлось по ней идти. Там я сделал костёр. Ближе часам к пяти вертолёт пролетел, но туман был всё равно... Нормальная избушка, окна есть, двери есть, а там ещё запас оставили», — сказал Кривошапкин.

Он отметил, что в доме было лишь несколько пакетов с лапшой быстрого приготовления и ему пришлось какое-то время голодать. Вместе с этим, по словам выжившего, из-за травм у него болело тело, так что аппетита всё равно не было.

Кривошапкин заявил, что в какой-то момент понял, что самолёт, потерпевший крушение, нашли.

«Горы так облетели, и куда-то уже вертолёт через гору исчез. Нашли — не нашли, я в догадках был. Зашёл обратно в избушку, потом ещё был звук вертолёта. Выбежал на улицу и стал махать флажком. За это время они увидели», — заключил он.

Ранее сообщалось, что пропавший 21 июня самолёт Ан-2 найден на склоне горы в Кобяйском улусе в Якутии.

Пресс-служба Восточного МСУТ СК России заявила, что в регионе обнаружили выжившего в результате крушения.