В Якутии обнаружили одного выжившего в результате крушения самолёта Ан-2
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Как отмечается в Telegram-канале ведомства, он уже доставлен в больницу.
«В настоящее время пострадавший доставлен в больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь», — говорится в заявлении.
Также уточняется, что в ходе проведения большого объёма следственных и процессуальных действий сотрудниками СК были изучены показания свидетелей, которые последними видели воздушное судно Ан-2.
Ранее сообщалось, что пропавший 21 июня самолёт Ан-2 найден на склоне горы в Кобяйском улусе в Якутии.