В Якутии обнаружили одного выжившего в результате крушения самолёта Ан-2

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Пресс-служба Восточного МСУТ СК России заявила, что в Якутии был обнаружен выживший в результате крушения самолёта Ан-2 в Кобяйском районе.
В Якутии обнаружили одного выжившего в результате крушения самолёта Ан-2
  • © РИА Новости / Алексей Сухоруков

Как отмечается в Telegram-канале ведомства, он уже доставлен в больницу.

«В настоящее время пострадавший доставлен в больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь», — говорится в заявлении.

Также уточняется, что в ходе проведения большого объёма следственных и процессуальных действий сотрудниками СК были изучены показания свидетелей, которые последними видели воздушное судно Ан-2.

Ранее сообщалось, что пропавший 21 июня самолёт Ан-2 найден на склоне горы в Кобяйском улусе в Якутии.

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