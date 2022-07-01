В Якутии обнаружили одного выжившего в результате крушения самолёта Ан-2

Пресс-служба Восточного МСУТ СК России заявила, что в Якутии был обнаружен выживший в результате крушения самолёта Ан-2 в Кобяйском районе.

Как отмечается в Telegram-канале ведомства, он уже доставлен в больницу.

«В настоящее время пострадавший доставлен в больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь», — говорится в заявлении.

Также уточняется, что в ходе проведения большого объёма следственных и процессуальных действий сотрудниками СК были изучены показания свидетелей, которые последними видели воздушное судно Ан-2.

Ранее сообщалось, что пропавший 21 июня самолёт Ан-2 найден на склоне горы в Кобяйском улусе в Якутии.