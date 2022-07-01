В Якутии нашли пропавший 21 июня самолёт Ан-2

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Пропавший 21 июня самолёт Ан-2 найден на склоне горы в Кобяйском улусе в Якутии. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании «Полярные авиалинии».
В Якутии нашли пропавший 21 июня самолёт Ан-2
  • РИА Новости
  • © Виталий Аньков

«1 июля около 14:30 (08:30 мск) в производственно-диспетчерскую службу «Полярных авиалиний» от экипажа Ми-8, вылетевшего утром на поиски самолёта Ан-2, поступила информация об его обнаружении», — приводит РИА Новости заявление.

Отмечается, что самолёт находится на склоне горы в Кобяйском улусе, примерно в 45 км от села Себян-Кюёль.

Ранее в МЧС России заявили о пропаже самолёта Ан-2, следовавшего рейсом Ус Хатын — Вертикальный в Якутии.

По предварительным данным, на борту самолёта находились три человека — два члена экипажа и пассажир. Кроме того, самолёт перевозил 1 т груза.

СК России возбудил уголовное дело по факту исчезновения Ан-2.

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