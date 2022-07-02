По факту инцидента с вертолётом Robinson в Хакасии возбудили уголовное дело

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Следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента с вертолётом Robinson 44 в Хакасии, говорится в заявлении пресс-службы Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
По факту инцидента с вертолётом Robinson в Хакасии возбудили уголовное дело
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«Следственными органами... по факту получения информации о срабатывании аварийного маяка у вертолёта Robinson 44 возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного судна)», — сообщается на официальном сайте СК.

Самолёт ранее был найден спасателями в положении на боку, хвостовая часть находилась в реке. О числе находящихся на борту пассажиров и пострадавших неизвестно.

К месту происшествия выехала следственная группа.

Ранее в Хакасии сообщили, что пропал со связи частный вертолёт Robinson.

Борт перестал выходить на связь, а позднее подал сигнал бедствия в автоматическом режиме в Таштыпском районе.

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