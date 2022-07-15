Психолог Таланов предупредил об опасности профессионального выгорания

Психолог Роман Таланов предупредил об опасности профессионального выгорания.

«Не стоит путать выгорание с банальным плохим настроением после неудачного или сложного рабочего дня. В случае с эмоциональным выгоранием плохое настроение у работника наблюдается всегда, а как сложный или неудачный воспринимается любой рабочий день», — цитирует эксперта Life.ru.

По его словам, если человек не высыпается, хроническая усталость будет накладываться на недовольство работой.

Как отметил Таланов, сформируется негативный замкнутый круг, преодолеть который будет очень трудно.

«В крайнем случае можно задуматься над тем, не сменить ли работу и даже профессию. Это сделать никогда не поздно, особенно если вы чувствуете, что прежний вид деятельности более не может приносить вам никаких позитивных эмоций и ничего хорошего от текущей работы вы не ждёте», — добавил он.

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