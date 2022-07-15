Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания The Insider

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Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к сайту издания The Insider*. Об этом свидетельствуют данные сервиса ведомства для проверки ограничения доступа к сайтам.
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания The Insider
  • РИА Новости

«Ограничение доступа: ограничивается к сайту», — говорится в реестре.

Как уточняется, доступ был ограничен в соответствии с регламентом блокировки сайтов, который распространяется на ресурсы, содержащие призывы к массовым беспорядкам и осуществлению экстремистской деятельности, недостоверную общественно значимую информацию.

Ранее Генеральная прокуратура России признала деятельность The Insider нежелательной в России.

14 июля президент России Владимир Путин подписал закон, обобщающий нормы законодательства об иноагентах.

В частности, иноагентам запретят вести творческую деятельность за счёт бюджета, участвовать в закупках для госнужд, проводить экологическую экспертизу.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 23.07.2021.

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