Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания The Insider
- РИА Новости
«Ограничение доступа: ограничивается к сайту», — говорится в реестре.
Как уточняется, доступ был ограничен в соответствии с регламентом блокировки сайтов, который распространяется на ресурсы, содержащие призывы к массовым беспорядкам и осуществлению экстремистской деятельности, недостоверную общественно значимую информацию.
Ранее Генеральная прокуратура России признала деятельность The Insider нежелательной в России.
14 июля президент России Владимир Путин подписал закон, обобщающий нормы законодательства об иноагентах.
В частности, иноагентам запретят вести творческую деятельность за счёт бюджета, участвовать в закупках для госнужд, проводить экологическую экспертизу.
* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 23.07.2021.