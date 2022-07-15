Генпрокуратура России признала нежелательной работу изданий Bellingcat и The Insider

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Генеральная прокуратура России признала нежелательной в России деятельность изданий-иноагентов Bellingcat, The Insider*, а также чешского Института правовой инициативы Центральной и Восточной Европы (CEELI Institute).
Генпрокуратура России признала нежелательной работу изданий Bellingcat и The Insider
  • РИА Новости

Об этом заявила пресс-служба ведомства.

«Генеральной прокуратурой России принято решение о признании нежелательной на территории России деятельности иностранных неправительственных организаций Bellingcat Ltd. (Великобритания), Stichting Bellingcat (Нидерланды), The Insider (Латвия), Институт правовой инициативы Центральной и Восточной Европы (CEELI Institute) (Чехия)», — говорится в сообщении.

Их деятельность признана представляющей угрозу основам конституционного строя и безопасности России.

В конце мая Генпрокуратура признала нежелательной деятельность НПО «Фонд имени Генриха Бёлля»** (Heinrich Böll Stiftung) на территории России.

13 мая российский Минюст включил украинскую НПО «Крымская правозащитная группа»*** в перечень иностранных и международных неправительственных организаций (НПО), деятельность которых признана нежелательной на территории России.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон, обобщающий нормы законодательства об иноагентах.

В частности, иноагентам запретят вести творческую деятельность за счёт бюджета, участвовать в закупках для госнужд, проводить экологическую экспертизу.

Кроме того, была поддержана поправка, что к политической деятельности, которую могут осуществлять иноагенты, не может относиться деятельность в области защиты традиционных семейных ценностей.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 23.07.2021.

** «Фонд имени Генриха Бёлля» — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генпрокуратуры России от 23.05.2022.

*** «Крымская правозащитная группа» — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генпрокуратуры России от 06.05.2022.

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