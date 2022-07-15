Генпрокуратура России признала нежелательной работу изданий Bellingcat и The Insider
- РИА Новости
Об этом заявила пресс-служба ведомства.
«Генеральной прокуратурой России принято решение о признании нежелательной на территории России деятельности иностранных неправительственных организаций Bellingcat Ltd. (Великобритания), Stichting Bellingcat (Нидерланды), The Insider (Латвия), Институт правовой инициативы Центральной и Восточной Европы (CEELI Institute) (Чехия)», — говорится в сообщении.
Их деятельность признана представляющей угрозу основам конституционного строя и безопасности России.
В конце мая Генпрокуратура признала нежелательной деятельность НПО «Фонд имени Генриха Бёлля»** (Heinrich Böll Stiftung) на территории России.
13 мая российский Минюст включил украинскую НПО «Крымская правозащитная группа»*** в перечень иностранных и международных неправительственных организаций (НПО), деятельность которых признана нежелательной на территории России.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон, обобщающий нормы законодательства об иноагентах.
В частности, иноагентам запретят вести творческую деятельность за счёт бюджета, участвовать в закупках для госнужд, проводить экологическую экспертизу.
Кроме того, была поддержана поправка, что к политической деятельности, которую могут осуществлять иноагенты, не может относиться деятельность в области защиты традиционных семейных ценностей.
* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 23.07.2021.
** «Фонд имени Генриха Бёлля» — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генпрокуратуры России от 23.05.2022.
*** «Крымская правозащитная группа» — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генпрокуратуры России от 06.05.2022.