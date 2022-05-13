Минюст России внёс НПО «Крымская правозащитная группа» в реестр нежелательных организаций

Российский Минюст включил украинскую неправительственную организацию «Крымская правозащитная группа»* в перечень иностранных и международных неправительственных организаций (НПО), деятельность которых признана нежелательной на территории России.

«13 мая 2022 года Минюстом России в перечень... включена иностранная неправительственная организация… «Крымская правозащитная группа» (Украина)», — говорится в заявлении.

Отмечается, что организация включена в перечень на основании решения первого заместителя генерального прокурора России.

Ранее Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность в России украинской неправительственной организации «Крымская правозащитная группа».

«Крымская правозащитная группа»* — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генпрокуратуры России от 06.05.2022.