Минюст России внёс НПО «Крымская правозащитная группа» в реестр нежелательных организаций
- РИА Новости
«13 мая 2022 года Минюстом России в перечень... включена иностранная неправительственная организация… «Крымская правозащитная группа» (Украина)», — говорится в заявлении.
Отмечается, что организация включена в перечень на основании решения первого заместителя генерального прокурора России.
Ранее Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность в России украинской неправительственной организации «Крымская правозащитная группа».
«Крымская правозащитная группа»* — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генпрокуратуры России от 06.05.2022.