Генпрокуратура признала нежелательной в России НПО «Крымская правозащитная группа»

Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность в России украинской неправительственной организации «Крымская правозащитная группа».

Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Установлено, что деятельность украинской организации представляет угрозу конституционному строю и безопасности Российской Федерации», — говорится на сайте.

В середине февраля Генпрокуратура России признала нежелательной на территории государства деятельность украинской неправительственной организации «Свободный Идель-Урал»*.



* «Свободный Идель-Урал» — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 16.02.2022.