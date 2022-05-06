Генпрокуратура признала нежелательной в России НПО «Крымская правозащитная группа»

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Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность в России украинской неправительственной организации «Крымская правозащитная группа».
Генпрокуратура признала нежелательной в России НПО «Крымская правозащитная группа»
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Установлено, что деятельность украинской организации представляет угрозу конституционному строю и безопасности Российской Федерации», — говорится на сайте.

В середине февраля Генпрокуратура России признала нежелательной на территории государства деятельность украинской неправительственной организации «Свободный Идель-Урал»*.

* «Свободный Идель-Урал» — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 16.02.2022.

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