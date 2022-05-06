Генпрокуратура признала нежелательной в России НПО «Крымская правозащитная группа»
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
«Установлено, что деятельность украинской организации представляет угрозу конституционному строю и безопасности Российской Федерации», — говорится на сайте.
В середине февраля Генпрокуратура России признала нежелательной на территории государства деятельность украинской неправительственной организации «Свободный Идель-Урал»*.
* «Свободный Идель-Урал» — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 16.02.2022.