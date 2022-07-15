В Петербурге рассказали о реализации программы модернизации амбулаторно-поликлинического звена

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Заместитель председателя комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Мотовилов рассказал о реализации программы модернизации амбулаторно-поликлинического звена.
В Петербурге рассказали о реализации программы модернизации амбулаторно-поликлинического звена
  • РИА Новости

«Дефицит участковых врачей ежегодно сокращается, интерес молодых врачей к современным цифровизированным поликлиникам с автоматизированными рабочими местами врачей также возрастает. Сейчас укомплектованность участковыми врачами-педиатрами составляет 90,6%, участковыми врачами-терапевтами — 82,3%», — заявил он в беседе с «Петербургским дневником».

Как отметил Мотовилов, в 2016 году врачей-педиатров в городе было 848 человек, в 2021 году — 1146. Что касается участковых врачей-терапевтов, то в 2016-м их насчитывалось 1279 человек, в 2021-м — 1892.

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