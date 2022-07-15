В Приморье прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

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Суточная заболеваемость COVID-19 в Приморском крае достигла 31 случая.
В Приморье прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает vostokmedia.com.

В оперштабе рекомендовали пройти вакцинацию от коронавируса или повторно привиться до начала осеннего эпидемиологического сезона.

Сделать прививку можно либо при медучреждениях, либо в мобильных пунктах вакцинации.

Также стало известно, что в Якутии выявили 35 случаев COVID-19 за сутки, в том числе 17 в столице региона, передаёт mk.ru.

Лаборатории республики провели 1477 исследований на коронавирус за последние 24 часа. С начала пандемии обработано 2 386 970 таких тестов.

Ранее инфекционист, иммунолог-аллерголог, клинический вирусолог Георгий Викулов, директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, прокомментировал ситуацию с пандемией COVID-19 в Европе, в том числе в Италии и во Франции.

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