В Пермском крае подтвердили 73 случая COVID-19 за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru.
Новые заболевшие выявлены на 13 территориях.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировали 372 203 случая коронавируса.
В целом за минувшие 24 часа в России подтвердили 4457 случаев COVID-19, передаёт «Утро.ру».
Ранее инфекционист, иммунолог-аллерголог, клинический вирусолог Георгий Викулов, директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, прокомментировал ситуацию с пандемией COVID-19 в Европе, в том числе в Италии и во Франции.