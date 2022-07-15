В Пермском крае подтвердили 73 случая COVID-19 за сутки

В Пермском крае подтвердили 73 случая COVID-19 за последние сутки. Госпитализированы восемь жителей.

Об этом сообщает kp.ru.

Новые заболевшие выявлены на 13 территориях.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировали 372 203 случая коронавируса.

В целом за минувшие 24 часа в России подтвердили 4457 случаев COVID-19, передаёт «Утро.ру».

Ранее инфекционист, иммунолог-аллерголог, клинический вирусолог Георгий Викулов, директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, прокомментировал ситуацию с пандемией COVID-19 в Европе, в том числе в Италии и во Франции.