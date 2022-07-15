В Татарстане зарегистрировали 42 случая COVID-19 за сутки

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В Татарстане зарегистрировали 42 случая COVID-19 за последние сутки.
В Татарстане зарегистрировали 42 случая COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе выявили 153 169 случаев коронавируса.

Выздоровели за минувшие 24 часа 12 жителей, всего — 149 684.

Также стало известно, что санврачи Ямала рекомендуют жителям округа продолжать носить маски. Памятку о профилактике инфекции ведомство опубликовало в пятницу, 15 июля, передаёт «Ямал 1».

В частности, рекомендуется избегать контактов при плохом самочувствии, мыть руки, проветривать помещение.

«Рекомендуем не забывать о простых мерах предосторожности. Эти же меры помогут вам, вашим друзьям и близким снизить риски заражения другими респираторными заболеваниями, в том числе гриппом», — отмечается в сообщении.

Ранее инфекционист, иммунолог-аллерголог, клинический вирусолог Георгий Викулов, директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, прокомментировал ситуацию с пандемией COVID-19 в Европе, в том числе в Италии и во Франции.

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