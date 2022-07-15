Эндокринолог Мельниченко назвала недостатки скрининга щитовидной железы в России

Академик РАН, вице-президент Российской ассоциации эндокринологов, заместитель директора НМИЦ эндокринологии по научной работе Галина Мельниченко рассказала, что при проведении скрининговых УЗИ у россиян порой выявляют новообразования, которые не представляют опасности и не требуют лечения.

Нигде в мире не проводят скрининговое УЗИ щитовидной железы, чтобы найти что-то у здорового человека, отметила специалист в разговоре с «Газетой.Ru».

«Щитовидная железа имеет миллионы отклонений от идеального референса, идеальной структуры. Тем более это касается России — региона йодного дефицита. Отсюда сложнейшая ситуация, которая есть у нас. УЗИ проводят практически всем, находят образование в 2, 3, 5 мм. По УЗИ-характеристикам — это подозрительное образование, которое может свидетельствовать о папиллярном раке», — сказала Мельниченко.

По её словам, уделять внимание стоит лишь тем новообразованиям, которые можно обнаружить при мануальном осмотре.

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