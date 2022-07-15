Эндокринолог Мельниченко назвала опасную форму опухоли

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Академик РАН, вице-президент Российской ассоциации эндокринологов, заместитель директора НМИЦ эндокринологии по научной работе Галина Мельниченко рассказала, какая форма онкологического заболевания хуже других поддаётся лечению.
Эндокринолог Мельниченко назвала опасную форму опухоли
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«У адренокортикального рака (опухоль коры надпочечника) наихудший прогноз. Он даёт наиболее яркую картину злокачественной опухоли — быстро растущего объёма, интоксикации. Хотелось бы, чтобы он лечился успешнее, но мы можем продлить жизнь. Без лечения человек с такой опухолью не проживёт и года, иногда полутора лет», — рассказала она в беседе с «Газетой.Ru».

Ранее НСН сообщала о старте масштабной образовательной программы для столичных врачей-онкологов в Кадровом центре Департамента здравоохранения Москвы.

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