Эндокринолог Мельниченко назвала опасную форму опухоли

Академик РАН, вице-президент Российской ассоциации эндокринологов, заместитель директора НМИЦ эндокринологии по научной работе Галина Мельниченко рассказала, какая форма онкологического заболевания хуже других поддаётся лечению.

«У адренокортикального рака (опухоль коры надпочечника) наихудший прогноз. Он даёт наиболее яркую картину злокачественной опухоли — быстро растущего объёма, интоксикации. Хотелось бы, чтобы он лечился успешнее, но мы можем продлить жизнь. Без лечения человек с такой опухолью не проживёт и года, иногда полутора лет», — рассказала она в беседе с «Газетой.Ru».

Ранее НСН сообщала о старте масштабной образовательной программы для столичных врачей-онкологов в Кадровом центре Департамента здравоохранения Москвы.