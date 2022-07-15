Терапевт Корягина напомнила об опасности жары для некоторых категорий граждан

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Профессор, главный внештатный терапевт Пермского края Наталья Корягина рассказала, какие риски для здоровья несёт с собой жаркая погода.
Терапевт Корягина напомнила об опасности жары для некоторых категорий граждан
  • Gettyimages.ru

Больше всего страдают в жару пациенты с артериальной гипертензией, ишемической болезнью сердца, а также те, кто тяжело перенёс новую коронавирусную инфекцию, уточнила Корягина в разговоре с kp.ru.

По её словам, большой риск получить тепловой удар существует у детей в возрасте до двух лет, поскольку у них ещё не сформировалась терморегуляция.

Ещё одна группа риска — люди с заболеваниями щитовидной железы, у которых нарушен обмен веществ. Также жара опасна для людей, страдающих ожирением, и лиц с сахарным диабетом, резюмировала терапевт.

Ранее доцент кафедры психиатрии и психотерапии Российского университета дружбы народов, психиатр, психотерапевт Игорь Салынцев в беседе с URA.RU рассказал, что недостаток света может приводить к возникновению световой депрессии.

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